研究︰懷孕期間高血壓　心臟病致死風險增一倍

愛爾蘭與英國科學團隊一項新研究指出，高血壓孕婦或妊娠毒血症的患者，日後死於心臟病的風險會較常人高一倍。研究指出，數據反映懷孕時的身體情況將影響女性的終身健康；是次發現將有助醫護提早為產後婦女作檢查，降低發病風險。

愛爾蘭科克大學（University College Cork）的嬰兒研究教授麥卡錫（Fergus McCarthy）在倫敦大學國王學院（KCL）任職時，領導團隊研究了英國由1997至2016年、超過130萬名女性的健康紀錄及190萬份懷孕紀錄。結果發現了約1.86萬宗心血管疾病個案，當中65%患者為40歲以下；而懷孕期間患上妊娠毒血症等高血壓問題的女性，則更容易出現中風或心臟病，演變成長期高血壓的情況亦比常人快4.5倍。

麥卡錫稱：「通過檢查孕後狀況，我們有很大機會能辨別出心血管疾病風險高的女性，並能及早協助，改善這些母親的長期健康狀況。」團隊表示，研究下一步會檢視飲食、運動或藥物治療等方法，以減低婦女孕後患心臟病的風險。