斥MeToo風潮壓欺男性　年輕人冀獲真正性別平等

反性侵運動MeToo浪潮近年席捲全球，美媒周二（24日）報道，有南韓年輕男性則認為年輕一代的女性並非受盡歧視，又指女權主義已不再關乎性別平等，變成對男性持暴力和仇恨態度，實際上是性別歧視，甚至是壓欺男性的婦女至上運動。有人更成立男權組織「Dang Dang We」來支持司法公義、真正的性別平等及反仇恨，並於9月初出席國會會議，揭露MeToo運動的害處。

南韓素來為父權社會，但一項民調去年訪問過千名男性，發現76%的20多歲及66%的30多歲受訪者反對女權主義。女權主義近年隨着MeToo運動日漸盛行，不但獲南韓政府大力支持，更出現不少涉及政治人物、明星的相關訴訟，去年甚至有商人被指非禮女性臀部，在單憑指控就遭判囚半年，引起男性不安及反對。

有男子稱自己在酒吧消遣時，會刻意與女性保持距離，以免被控性騷擾，又指女權主義者會批評男性的性暴力，以及性化一些穿上暴露衣服的女性，但她們同時享受看到男性衣着暴露，實際上是雙重標準。

另外，現今年輕一代並不視女性為需要保護者，加上南韓職場競爭極為激烈，有男性指出不但無法從兵役生涯中獲得工作經驗，政府的政策亦向女性傾斜，積極鼓勵公私營企業聘用女性，變相減少男性就業機會，情況不公平。