報告：假資訊改用影像散播　YouTube和Ig成操縱平台

英國牛津大學互聯網研究所周四（26日）發表有關假資訊趨勢的年度報告，指出不實資訊透過YouTube與Instagram（Ig）上的迷因（meme）、圖像與短片等，得以廣為流傳，並推動有組織的社交媒體惡意操縱；同時強調互聯網巨企在打擊有政治和經濟動機的假資訊上，正面臨挑戰。Facebook和YouTube均表示正投放資源，定期打撃假資訊。

運算宣傳研究項目（Computational Propaganda Research Project）報告指出，Facebook（Fb）因龐大及國際化的接觸面，依舊是最受歡迎的社交媒體操縱平台。而因影像內容較易在網上被分享流傳，意味Fb、Ig和Google旗下的YouTube愈來愈受到虛假或誤導資訊攻擊；而迄今已辨認出有70國存在媒體操縱活動。

有份撰寫的學者布拉德肖（Samantha Bradshaw）表示，在Ig和Youtube可看到假新聞進化了的本質。假新聞現時較少以文章形式傳播，更多是用可快速消化的影片；在缺乏專注力的環境，迷因和影片較易被網民消化。然而，由於自動分析影片比分析文字較難，社交平台將更難識別及杜絕操縱行為。