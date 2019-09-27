首次讓外國人申請旅遊簽證　望推動經濟多樣化

石油大國沙特阿拉伯的煉油設施早前遇襲，打擊石油收入之際，該國旅遊部周五（27日）宣布，將首次開放讓外國人申請旅遊簽證，向國際社會開放沙特，望以旅遊業推動經濟多樣化，並擺脫對石油的依賴。開放旅遊是王儲穆罕默德‧薩勒曼提出的「願景2030」其中一部分，以重塑沙特的經濟體系，惟當地石油設施近日遇襲，或減少對旅客的吸引力。

沙特將在周六（28日）起，向49個國家及地區的民眾開放網上申請簽證，包括有26個成員國的申根地區、美國、歐盟、澳洲、日本、台灣等。旅遊部長哈提卜（Ahmed al-Khateeb）發聲明形容向國際旅客開放沙特是歷史時刻，他指：「訪客將會驚訝，我們分享珍寶，就是5個世界遺產、充滿活力的地方文化及驚人的自然美景。」

阿拉伯地區社會風氣札對保守，哈提卜則派定心丸，指會對旅客放寬嚴格的穿着要求，不須外國女性穿着包裹身體的阿巴亞長袍，但仍須穿上「謙遜衣着」，但未有詳細解釋。

穆罕默德．薩勒曼近年接連推出經濟改革及開放社會措施，政府的目標是在2030年前，旅遊業佔國內生產總值可由目前3%提高到10%，每年吸引多達1億名國內外遊客。不過，沙特目前沒有足夠的旅遊設施，估計未來數年全國需要50萬間新酒店客房。