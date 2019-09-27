當Youtuber分享逃亡經歷　脫北者教講北韓粗口

外界對北韓的印象或大多都集中在領袖金正恩身上，但不少民眾對當地人的日常生活十分好奇。一批脫北者逃至南韓後，便開始拍影片上載影片分享網站Youtube，分享自己的逃亡故事、北韓粗口、展示在南韓的生活等。由於他們可在網上暢所欲言，不受電視節目限制，又可釐清民眾的誤解，自然大受歡迎。

32歲張明進（Jang Myung-jin，音譯）在2年前開設頻道分享北韓生活，目前有7000人訂閱人數。張明進有時會邀請其他脫北者合作，或戴上金正恩面具拍片。他指，北韓人普遍會養狗、豬、雞及兔子來吃或販賣；北韓的髒話就是形容他人為「年輕女奴隸所生的孩子」。張明進又稱，自己以前只知道同性戀，但從未聽說過變性人。

張明進表示，雖然現時未能靠拍片賺錢維生，但大眾對北韓有不少誤解，如以為北韓人以土豆作貨幣等。張明進又指逃亡過程太沈重，不適合自己的輕鬆風格，但透露自己因北韓1998年發生饑荒而跟隨家人脫北。他曾目睹11歲時的初戀女友餓死的模樣，受到極大打擊，稱她唯一的錯誤「就是出生在錯誤的國家」。

另外，22歲的姜娜拉（Kang Na-ra，音譯）亦是一名脫北者，不僅擁有兩個Youtube頻道，亦會出席電視節目，平日走時尚路線，教導北韓式化妝及飲食方法，獲逾200名網民支持。姜娜拉指自己喜歡與網民交流，但部分人會在南北韓關係緊張時，留下「回到你的國家」等惡意留言。姜娜拉亦有分享其逃亡故事，指她的母親在脫北後，在2014年聘用中間人帶她經水路前往中國，輾轉抵達南韓，該影片已獲170萬人次觀看。