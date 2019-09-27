新《防衞白皮書》出爐　被指視中國為最大威脅

東北亞局勢風起雲湧之際，日本防衞省周四（26日）公布2019年的《防衞白皮書》，在反映各國重要程度的「安全保障合作」章節中，中國的排名首次超越北韓排第2，僅次於日本盟友美國。白皮書指出，中國近年不斷增加軍費，又積極發展太空及網絡作戰能力，威脅日本安全。分析指，中國或取代北韓被日本視為最主要威脅。此外，日本因與南韓交惡，把後者排到澳洲、東盟及印度之後，顯示其重要程度大減。

防衞相河野太郎周五（27日）在內閣會議報告白皮書內容，指出軍事技術進步令戰鬥形態不只限於海、陸、空，而是新增了太空、網絡、電磁波等領域，各國致力開發能改變未來戰鬥形態的最尖端武器。

今年在安全保障合作的國家排序依次為美國、中國、北韓、俄羅斯，同時加入澳洲、東盟及印度等印太國家。防衞省指，中國廣泛及迅速地加強軍力，而且近年的軍費開支直迫美國，是主要的軍事力量。報告提及解放軍於今年6月派航空母艦遼寧號通過沖繩及宮古島之間的太平洋海域，中方在日本海的空軍活動亦日漸增加，日方嚴重關切中國在南海單方面改變現狀。

至於北韓，雖然平壤近月多次試射新型戰術武器及導彈，其軍事動向仍對日本構成重大且緊迫的威脅，損害地區及國際社會和平與安全。報告認為，北韓可能已實現核武小型化和彈頭化，今年5月、7月和8月發射新型短程彈道導彈，可能是要提升導彈技術水平。

官員指，今次的排序顯示只有美國及中國能在全球發揮軍事影響力。白皮書亦強調要重視太空及網絡等防衞新領域，切實強化太空監視能力，再次提出改裝直升機護衞艦出雲號為航母，用作離島防衞。