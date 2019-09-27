朝軍船隻越過北方界線　韓軍開火示警

南北韓關係近月再趨緊張，南韓軍方周五（27日）表示，一艘北韓軍方監督隊的旗下木船，於周四（26日）越過朝鮮半島西部的北方界線，韓軍隨即開槍示警。今次是韓方在親北韓的總統文在寅上台後，首次對朝方船隻進行示警射擊。

南韓聯合參謀本部指，涉事木船屬於北韓軍方水產監督隊，長約10米，裝有全球定位裝置但沒有顯示航行軌迹，船上載4人，他們身穿類似制服的工作服。韓軍發現該船後向海面開10多槍示警。據悉，雙方曾透過海上熱線溝通，南韓要求北韓船隻勿再南下，否則將採取行動；北韓則請求韓軍送返船隻。

朝方期間沒有敵對或威脅行為，船隻停下後，韓軍乘坐充氣船靠近，並派出海軍工程師協助該船維修故障的引擎，以及引導它駛回北韓海域。該船於晚上約7時30分被送返延坪島以西的北韓海域。

另外，俄羅斯聯邦安全局（FSB）周五宣布，繼上周扣留161名涉嫌非法捕魚的北韓漁民後，再次於遠東海岸截停3艘漁船和5艘快艇，扣留船上262名北韓漁民，並送往港口納霍德卡。FSB指，已沒收船上的禁用漁具及非法捕獲的約3萬條魷魚。