政府下周再交脫歐方案　柏建熙：談判已到關鍵時刻

英國脫歐事務大臣柏建熙周五（27日）與歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶會面。柏建熙會後表示，脫歐談判已到關鍵時刻，並承諾會爭取有協議脫歐。英媒報道，英國政府下周會提交具體的方案，以求與歐盟達成脫歐協議。

柏建熙與巴尼耶會面後表示：「我認為仍有很長的路要走，但脫歐談判已到關鍵時刻。」柏建熙指，英國政府承諾會爭取有協議脫歐，而首相約翰遜已表明他也希望能達成協議，但這要雙方都有政治上的意願才能成事。

有指目前最大的障礙是愛爾蘭候補方案問題。巴尼耶向柏建熙強調，脫歐協議中必須有一個全面的運作方法，來確保愛爾蘭島上不會有硬邊界，以保護整個島上的經濟及單一市場的完整。歐盟仍持開放態度，及願意研究任何可行、合法及符合所有目標的脫歐計劃。一旦英國提交的新脫歐計劃被歐盟接納，歐盟會開始制訂條約，當其他成員國有疑慮時，脫歐協議或會再被修改。最理想的情況是，程序在下月17日歐盟領袖峰會前完成。

此外，歐盟委員會主席容克表示，他與巴尼耶已竭盡全力以達成脫歐協議，如果最終失敗，責任在英國。他指若沒有有序的脫歐程序，對英國及脫盟來說也是一場災難。容克強調希望敲定自由貿易協議，但這種事不能如英國人想像般無中生有，他任內達成的貿易協議也花了好幾年才談成。