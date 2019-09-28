消費稅上調前夕掀搶購潮　政府擬推動無現金交易

日本消費稅下周二（10月1日）將由現行8%增至10%，導致國內觀光門票及商品都需加價，引起加稅前搶購潮。其中高價日用品備受青睞，帶動電視機等大型家電及高級服飾等產品銷售額大幅增長。政府擬推出9個月退稅計劃抵銷影響，同時推動無現金交易。

以知名家電連鎖店Bic Camera為例，雪櫃8月銷售額增長3成、其中以大型雪櫃最暢銷；洗衣機則增長4成，部分售價逾20萬日圓（約1.5萬港元）的滾筒洗衣機銷量更增長6成。有電器連鎖店的OLED電視銷量比上年同期大增3.5倍，這或與民眾冀明年以4K電視收看東京奧運有關。長袖和服、提早促銷的10萬日圓（約7200港元）以上的羽絨外套等高級消費品亦大受歡迎，佛龕及珠寶商趁勢推出展銷活動，有啤酒商預計需求會上升而增加產量。

另外，政府為提升落後的無現金支付率，推出達2798億日圓（約204億港元）的退稅計劃，消費者透過信用卡、手機等方式在小店購物可獲退稅5%，在便利店等大型企業購物則可退稅2%，不同支付平台有不同積分獎賞及折扣。雖有近200萬商店符合申請條件，惟日本經濟產業省數據顯示，周四（26日）為止僅51萬人提交申請，有小店店主表示仍抱觀望態度。