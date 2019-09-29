公立大學加非歐盟學生學費　華僑稱或減求學意願

法國公立大學自本年9月開始，正式增加非歐盟學生全年學費，其中學士學位增幅更達16倍。總理菲利普去年秋季公布有關措施後，一直受到猛烈抨擊。然而，當地另有部分華僑及中國留學生對此表示歡迎，認為非歐盟學生應自食其力，亦承認會影響中國學生來法求學意願。

法國是全球第4大招收最多外國學生的國家，中國留學生佔總數約3.2%；其中16166人正在法國公立大學就讀，數量僅次於北非摩洛哥學生。按照新收費制度，公立大學學士學位的學費連註冊費，已由170歐元（約1460港元）飆升至2770歐元（約2.4萬港元）；至於碩士學位學費則由243歐元（約2100港元）增至3770歐元（約3.2萬港元），增幅亦超過1倍。惟早前已入讀學士及碩士學位的學生與博士生則不受影響。

除部分國民批評有關措施外，目前全國67間公立大學當中，有51間拒絕實施新例，甚至以「不可侵犯平等」為由抗議有關做法。然而，正在巴黎高等學府取得文憑的中國留學生小張認為，增加非歐盟學生全年學費有理。他說：「調高外國大學生的費用是應該的，因為他們及其家人沒有交稅，但不贊成太大幅度增加。無論如何，這必然影響中國學生來法求學意願。」

巴黎華僑梁太太則認為，法國公立大學制度早被外國人濫用，支持對非歐盟學生增加學費。她稱：「公立大學的資源來自國內納稅人，我們辛苦工作交稅，等如為子女交學費，但為何要我們要替外國人交學費？」她指非歐盟外國留學生來法讀書，就應為自己學費和生活費負責。

儘管法國新學年的學費有所上漲，不過大專教育學費仍遠遠低於其他國家。有數據顯示，英國公立大學本地學生的學費平均為每年9000英鎊（約8.6萬港元），非歐盟學生為1.7萬英鎊（約16萬港元）。至於美國大學學費則由1萬美元（約7.8萬）至5萬美元（約39萬港元）不等。

駐法國記者呂靜儀報道