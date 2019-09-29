約翰遜與皇室關係破裂　國會或提不信任動議

英國首相約翰遜讓國會休會5星期的決定被裁定違法及無效後，令脫歐陷入困境。有指約翰遜曾親自致電英女王致歉，但仍難阻與皇室關係破裂。前英揆馬卓安指出，約翰遜應對女王「毫無保留地道歉」。反對派擔心約翰遜不會依法向歐盟要求延遲脫歐，打算下周對他發起不信任投票，來阻止硬脫歐。

《星期日泰晤士報》上周六（28日）引述首相府消息，指約翰遜在最高法院裁決後已「盡快與女王聯絡」，為令她難堪而道歉。報道引述白金漢宮消息指，「很難說他們更反對卡梅倫還是約翰遜」，但據悉兩人都失去角逐由英女王授予的嘉德勳章的資格。唐寧街證實兩人曾通話，但不知他有否道歉。

76歲的前英揆馬卓安要求約翰遜「毫無保留地道歉」，又稱對裁決不感「高興」，強調「任何首相都不能再以這種方式對待君主或國會」。據指馬卓安與英女王私交甚好，若未經皇室批准，按理不會主動發言介入亂局。

國會早前通過法案，要求約翰遜在無法與歐盟達成脫歐協議時，必須延遲脫歐。然而，約翰遜早前指英國即使在無協議下，也會如期脫歐。反對派憂慮他會無視法案，蘇格蘭民族黨資深國會議員霍西指最快會於周一或周二，對約翰遜發起不信任投票。他指，投票需同時得到反對派及部分保守黨黨員倒戈才能實現。一旦多數議員對約翰遜投不信任票，國會要任命臨時首相，並要求延遲脫歐，再舉行大選。

在野工黨領袖郝爾彬指，他與反對派的會談有建設性，愈來愈有可能成立臨時政府。他表示，已準備好擔任臨時首相。蘇格蘭民族黨黨魁施雅晴亦支持郝爾彬成為臨時首相。自由民主黨黨魁斯溫森即表示，恐怕郝爾彬任臨時首相未能團結各黨，建議以其他議員代替。