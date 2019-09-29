約翰遜涉向女密友提供公帑　英媒：二人有性關係

英國首相約翰遜涉於出任倫敦市長期間，向其女密友阿爾庫里（Jennifer Arcuri）提供公帑一事繼續發酵。英媒周日（29日）披露，有阿爾庫里的大學同學聲稱，阿爾庫里曾指自己與約翰遜有性關係。此前，大倫敦政府上周五（27日）表示會調查約翰遜是否涉公職人員行為不當。

《星期日泰晤士報》引述消息指，阿爾庫里曾向4名同學提及與約翰遜的關係，美國《紐約時報》金融版編輯恩里奇（David Enrich）聲稱他於2013年訪問阿爾庫里，她當時透露約翰遜警告她不要向新聞界亂講說話；其朋友則指，阿爾庫里曾提起她與約翰遜的事。有保守黨人士亦指，阿爾庫里於2015年大選時聲稱自己與約翰遜睡在一起。

英媒早前揭發阿爾庫里於約翰遜任倫敦市長時，曾收受逾12萬英鎊公帑，多次在不符合要求的情況下獲准出席政府的海外貿易團。大倫敦政府上周五發聲明，指獨立委員會將檢視是否有證據對約翰遜啟動公職人員行為不當的刑事調查。

《星期日郵報》披露，約翰遜或於5年前為阿爾庫里牽線，讓她到白金漢宮出席由安德魯王子舉辦的科技界活動。報道指，阿爾庫里當時徑自走到安德魯面前自我介紹，雖然二人只是簡短交談，但阿爾庫里其後已向朋友形容安德魯可愛。

另外，專欄記者埃德華茲（Charlotte Edwardes）聲稱，她於1999年與當時任職《旁觀者》雜誌編輯的約翰遜出席私人午餐會時，後者用手捏她的大腿內側，更指有其他女性都遇過此事。