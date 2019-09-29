議員擬再推法案阻硬脫歐　唐寧街查與外國連繫

英國國會力阻硬脫歐之際，英媒周日（29日）報指，反對派議員打算草擬新一項法案，容許下議院議長白高漢在首相約翰遜無法與歐盟達成協議時，私人代表下議院向歐盟要求延遲脫歐。報道引述消息指，唐寧街已展開史無前例行動，調查涉與外國政府有連繫的國會議員。

約翰遜堅持不論有沒有協議，英國都會如期脫歐，引來國會本月通過《彭浩禮法案》（Hilary Benn act），即規定首相若無法在10月18日前與歐盟達成協議，則須撰信向歐盟要求延遲至明年1月31日脫歐。約翰遜已表明不會遵行，批評此為「投降法案」。

《星期日泰晤士報》報道，唐寧街引述情報指，前首相卡梅倫的首席政策顧問利凱輝（Oliver Letwin）在草擬「投降法案」時，曾接受法國政府及歐盟成員協助，包括與駐倫敦的法國大使館人員就延遲脫歐限期達成共識。前外相夏文達及前檢察總長、保守黨的葛偉富亦被懷疑與歐盟成員合作草擬法案，政府要求他們公開與他國政府私人交流的細節，揚言會展開全面調查；夏文達及葛偉富批評指控不實及離譜。

另一邊廂，有指反對派議員正著手籌備第二項「投降法案」，計劃在10月19日表決以授權予白高漢撰信予歐盟推遲脫歐。有資深下議員消息表示：「反對派說：若約翰遜想玩核武，那麼他們也將如此。」據知「投降法案2號」將給予下議院直接任命英國駐歐盟專員的權力，人選包括前商業及能源大臣祈國光和前內政大臣盧綺婷。