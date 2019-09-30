國王保鑣被朋友槍殺　國營傳媒形容為「私人糾紛」

沙特阿拉伯國王薩勒曼一名長期私人保鑣上周六（28日）在西部吉達市（Jeddah）一名友人家中被另一名朋友槍殺，國營傳媒形容事件為「私人糾紛」。

當地媒體並沒有透露死者阿爾法赫姆少將（Abdul Aziz al-Faghm）遭槍擊細節，只表示他當時在吉達市夏蒂縣（al-Shatee）另一名友人家中，和沙特國王夏季宮殿相距約數公里。警方聲明則指，阿爾法赫姆當時到朋友家中探訪，及後另一名朋友阿里（Mamdouh bin Meshaal Al Ali）到場，兩人言語起衝突，阿里更取出手槍殺死阿爾法赫姆。

警方之後到場，但阿里拒絕投降，結果被警員槍殺。另有1名沙特公民、1名菲律賓人和5名安全部隊人員也遭槍擊受傷。

阿爾法赫姆曾擔任已故沙特國王阿卜杜拉（King Abdullah）私人保鑣，他送院後搶救無效不治。當地各界紛紛在社交網站表示慰問。其中皇家法院（Royal Court）高級顧問謝赫（Turki al-Sheikh）以「英雄」形容阿爾法赫姆。