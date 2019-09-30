庫爾茨勝選　綠黨：人民黨須徹底改變才考慮結盟

奧地利大選投票結束，根據初步結果預測，前總理庫爾茨領導的人民黨得票率37%，預料將贏得大選成為第一大黨，但相信要和其他政黨籌組聯合政府。

根據初步點票結果顯示，33歲的庫爾茨領導的人民黨取得的選票，比起兩年前大選多出將近6個百分點，領先排第二、取得22%票數的中間偏左社會民主黨。然而人民黨依然無法獨自籌組政府。庫爾茨向支持者承認，這次勝選所取得的優勢令他「無言以對」。

庫爾茨之前的盟友、極右派的自由黨可能是這次選舉的最大輸家，得票率只有大約16%，較上屆選舉下滑10個百分點。自由黨表示已經準備好成為反對派。

上次大選結束後，中間偏右的人民黨與自由黨合組聯合政府，但自由黨今年5月卻爆出通俄醜聞，只組成了一年半的聯合政府瓦解，國會因此提前改選。

不過這次選舉的大贏家相信是得到大約14%選票的綠黨（Greens）。綠黨在上次大選得票率只有3.8%，連取得議席的4%門檻都不能跨過，今次的成績卻比上次高約10個百分點。外界關注庫爾茨會否拉攏綠黨一同執政，不過綠黨已揚言，人民黨需要在政策上作出「徹底的改變」，綠黨才會考慮和人民黨組成聯盟。