希拉克遺體告別儀式　在巴黎榮軍院舉行

法國前總統希拉克遺體告別儀式，在當地時間周日（29日）在巴黎榮軍院舉行。

搭載希拉克靈柩的車隊中午時分抵達榮軍院。數以千計民眾已經在榮軍院門口冒雨等候數小時。現場排隊的民眾綿延數個街區，其中一些人手持希拉克的照片和支持希拉克的橫額，準備與希拉克作最後的告別。

希拉克的靈柩被安置在榮軍院的聖路易大教堂內，靈柩上覆蓋著法國國旗。靈柩兩邊懸掛著巨大的法國國旗和歐盟旗幟，靈柩上方懸掛著希拉克在人群中揮手微笑的大幅照片。希拉克的家人守在靈柩旁。

靈柩下午2點開始正式讓民眾瞻仰。希拉克的家人表示，歡迎愛戴希拉克的各界民眾前來吊唁。根據法方透露的最新消息，由於前來瞻仰的民眾絡繹不絕，告別儀式將一直持續至周一（30日）清晨6點。這天也是法國官方為希拉克去世設立的全國哀悼日，將舉行正式的官方悼念活動。希拉克的靈柩將從榮軍院移出，然後送至聖敍爾比斯教堂，總統馬克龍將會出席在這教堂舉行的悼念活動，預計將有30位國家元首和政府首腦出席，其中包括俄羅斯總統普京、匈牙利總理歐爾班和德國總統施泰因邁爾等。與希拉克同時代的政要，如德國前總理施羅德等也將出席。

法國前總統戴斯唐、薩爾科齊和奧朗德、以及法國主要政黨領導人也會出席悼念活動。不過極右翼政黨領導人瑪琳勒龐稱，由於希拉克家人的反對，她將不會出席周一的悼念活動。希拉克上周四（26日）去世，享年86歲。