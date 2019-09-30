近30年首次　美軍本土遙距指揮卡塔爾空軍基地

波斯灣局勢風起雲湧之際，美軍上周六（28日）一度試行南卡羅萊納州的軍事基地，遙距指揮卡塔爾烏代德軍事基地航空與太空聯合行動中心。今次是基地於1991年啟用以來，美軍首次不在區內指揮及控制部署中東的空中戰力。

《華盛頓郵報》報道，今次行動不對外公開，只有部分傳媒獲邀觀察。報道指，行動中心上周六起由南卡州的肖空軍基地（Shaw Air Base）遙距指揮24小時，至翌日才回復原來安排。美軍計劃每月進行遙距指揮一次，之後進一步發展至每24小時就有8小時是在其他地方遙距指揮。有軍官指，軍方現時無意永久關閉聯合行動中心，但擬削減800人手。

時值美國與伊朗關係緊張，聯合行動中心軍官指近期牽涉伊朗的事件令遙距指揮項目變得更有迫切性，指揮官科爾曼（Frederick Coleman）上校稱，現時中東局勢是數十年來相對緩和的時期，伊朗卻多次透露有意攻擊美國部隊。

烏代德基地是美軍於中東的空中力量指揮戰略重地，區內一旦爆發衝突必成攻擊目標。基地部署了愛國者導彈、高端導彈等，但它們用以應對從高角度攻擊的戰機及彈道導彈，對低飛的巡航導彈作用不大，所以基地遇襲時或未能有效防衞。