Forever 21申請破產　將退出歐亞大部分市場

美國時裝品牌Forever 21陷經營困難，近日關閉多間海外分店，公司至周日（29日）宣布，已根據美國破產法第11章向特拉華州破產法院提交破產呈請，其加拿大子公司則已獲安大略省高等法院接納破產申請，未來將退出亞洲和歐洲大部分市場，重組及調整店舖規模，專注在利潤較高的核心業務。

Forever 21於全球擁有逾800間實體店舖，預計未來將關閉其中178間，僅在美國、墨西哥和拉丁美洲繼續營業。Forever 21早前致信客戶指，公司暫未決定會否關閉部分國內店鋪，仍需與業主磋商。韓裔執行副總裁張琳達（Linda Chang）指，業務重組是「確保公司未來發展的重要和必要步驟」。

另外，Forever 21至今已獲摩根大通銀行貸款2.75億美元（約21.5億港元）融資，並獲TPG Sixth Street Partners及其相關基金注資7500萬美元（約5.88億港元），以協助公司重組及營業。據了解，Forever 21將繼續於禮品卡、零售和退換貨物等服務，維持現有政策。

張琳達指出，該批資金允許Forever 21實現重大變革，以振興品牌推動發展，亦能履行對客戶、供應商、以及員工的義務。張又表示，有信心Forever 21能成為更強大及具競爭力的企業，並在未來數年內繁榮發展、提供快速時尚風潮。