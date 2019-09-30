王儲：伊朗襲擊石油設施　倘開戰全球經濟陷災難

穆罕默德‧薩勒曼（小圖）認定伊朗是國內兩個石油設施遇襲的黑手。（互聯網）

沙特阿拉伯兩座石油設施本月中遇襲，伊朗支持的也門叛軍青年運動其後認責。不過，沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼日前受訪時稱，伊朗才是襲擊的真正黑手，指全球國家應採取堅定行動阻止伊朗胡作非為，否則將加劇對全球利益的威脅。

穆罕默德‧薩勒曼受訪時表示，沙特與伊朗發生戰爭，受害的不只是沙特和中東地區，更將為全球經濟帶來災難性後果。他指中東地區佔全球石油供應30%，佔全球貿易航道20%，佔全球本地生產總值（GDP）4%，一旦沙特與伊朗開戰，沙特石油供應中斷，全球油價將會升至前所未見。

穆罕默德‧薩勒曼又提到，伊朗攻擊的兩個沙特石油設施，只佔全球石油生產5%，根本沒有戰略意義，即使有也只是證明伊朗愚蠢。不過他亦指出，伊朗這樣做無異是向沙特宣戰，但他明言兩國以和平方式解決紛爭，比軍事方式要好。穆罕默德‧薩勒曼同時認為，美國總統特朗普應與伊朗總統魯哈尼見面，重新擬定美國早前退出的伊朗核協議。

另外，伊朗石油部長周日（29日）向石油工業界發聲明，呼籲他們提高警惕，慎防公司或石油設施遭襲或網攻。較早前社交網傳出伊朗一些石化公司在本月21日遭網攻，但負責應對網絡攻擊的政府部門否認。