爆胎機師竟懵然不知　澳航內陸機起飛一句鐘始折返

澳洲航空公司旗下一架載有72名乘客的內陸機，周日（29日）早上從昆士蘭省布里斯班起飛前往麥凱時，左邊輪胎爆胎而機組人員懵然不知。至布里斯班機場控制人員檢查跑道、發現輪胎碎後，才立即通知機長。客機起飛後個多小時折返布里斯班安全降落。

涉事航班編號QF2512的龐巴迪Dash 8 Q400客機，由澳航子公司Sunstate Airlines執飛，於當日早上9時45分前往麥凱，原定上午11時35分抵達。有乘客表示，客機快起飛時聽到一下巨響。當飛機爬升至3000米時，機師聯絡布里斯班機場，要求確認客機的左內側輪胎是否爆了。

期間客機在陽光海岸機場上盤旋近90分鐘，直至機場人員在該客機起飛用的跑道上發現輪胎碎，機師遂決定折返布里斯班。客機在11時29分安全降落，所有乘客在機場等候4小時後，獲安排乘搭另一航班前往目的地，較原定時間晚了5小時20分始抵達。有報道指，客機的部分機翼因爆胎損毀。

澳航發言人指，Dash 8型號客機有6個輪胎，即使只餘5個仍可安全降落，而是次並非緊急降落。這已是澳航旗下Dash 8型號客機一個月內第二次發生爆胎意外。本月11日，一班同樣由Sunstate Airlines執飛，由坎培拉前往悉尼的客機亦在起飛時爆胎需折返。