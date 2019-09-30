擬發動不信任動議　在野黨就臨時首相人選鬧分歧

英國首相約翰遜遭兩面夾攻，在保守黨內部面對留歐派黨友的逼宮危機，對外則面臨多個在野黨聯手於國會下議院提不信任動議。留歐派議員繼續設法阻止英國於10月31日硬脫歐，現時考慮修改法律，允許下議院議長白高漢代替首相要求歐盟推遲脫歐。

英媒指，部分保守黨人上周六（28日）晚討論了是否於黨大會向約翰遜發動逼宮；工黨、蘇格蘭民族黨和自由民主黨則於周日（29日），聯同獨立議員召開緊急會議，磋商如何應對硬脫歐，以及是否對約翰遜提出不信任動議。消息指，一旦在野黨動議，部分閣員已準備好由曼徹斯特的黨大會會場趕回倫敦。

工黨黨魁郝爾彬日前已表明準備好做首相，但在野各黨據報對誰人接任臨時首相有分歧，自由民主黨及獨立議員警告除非約翰遜下台，否則不會支持不信任動議，他們傾向由其他議員頂替，包括屬保守黨的前內政大臣盧綺婷等。自由民主黨議員亦想把延遲脫歐的最後限期由歐盟峰會後的10月19日，提前到10月5日。

《每日郵報》早前訪問了8075名成年人，48%受訪者傾向無協議脫歐打破僵局，只有35%支持郝爾彬入主唐寧街，有人形容郝爾彬比硬脫歐更糟糕，寧忍硬脫歐的一時混亂，亦不想郝爾彬做首相。

另外，保守黨上周六在曼徹斯特舉行黨大會時，場外有數千人抗議緊縮政策及脫歐。遊行隊伍沿途敲鑼打鼓，揮舞歐盟旗幟，高呼「保守黨出局」、「約翰遜你真丟臉」等口號，巨型的「約翰遜BB」氣球亦有出場，警方在場戒備。期間，一名保守黨議員被發現搶走及毀壞示威者的歐盟旗。