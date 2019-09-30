國防部長爭議言論　形容納粹武裝黨衞軍為反蘇英雄

拉脫維亞國防部長帕布里克斯（Artis Pabriks）上周六（28日）出席紀念活動時，形容二戰時曾加入納粹德國武裝黨衞軍（Waffen-SS）、涉對國內猶太人及俄語族群犯下戰爭罪行的拉脫維亞軍團，不但是國家及民族的驕傲，更是自由鬥士及反蘇聯陣營英雄，言論惹起爭議及批評。

帕布里克斯稱：「我們有責任向這些來自我們靈魂深處的拉脫維亞愛國者致敬，站在軍團士兵墳墓及紀念碑旁，我們充滿力量和信心，相信我們的國家有未來，我們走在正確的道路上。」拉脫維亞是少數公開紀念武裝黨衞軍的國家，每年均有大批拉脫維亞軍團老兵及支持者在首都里加遊行，並獲得右翼歷史學家、政客及傳媒等支持。

納粹德國與蘇聯於1939年簽訂《德蘇互不侵犯條約》，雙方瓜分波蘭，蘇聯於翌年吞併拉脫維亞、愛沙尼亞及立陶宛。蘇德戰爭於1941年爆發後，納粹德國迅速攻佔拉脫維亞，隨即在該國徵召2個擲彈兵師，編入武裝黨衞軍，士兵入伍前需向希特拉宣誓效忠。軍團支持者否認犯下戰爭罪行，強調拉脫維亞軍團是為了對抗蘇聯，爭取獨立。