消費稅明上調至10%　被批本末倒置恐損經濟

日本消費稅稅率周二（10月1日）將由現行的8%增至10%，為5年半來首次再上調。內閣官房長官菅義偉周一（9月30日）強調，上調是為社福保障制度着想，呼籲商界做好準備。有評論指政府想增加稅收以減輕民眾負擔，但增稅之舉是本末倒置的「大眾課稅」，憂心經濟會因而蕭條。

日本大部分日用品、公共費用等廣泛消費的價格將上漲，但政府同時推出「輕減稅率制度」，少數消費的稅率維持在8%，包括除酒類和堂食外的食品飲料及訂購的報紙。不過，有糖果店老闆指出，店內有部分食品因附有贈品而未能受惠，嘆言「明明只是小孩子開心」。部分店家甚至決定停售，相關批發商業聯會擔心會食玩文化受影響。

為了降低消費稅上調對購買意欲的衝擊，當局亦推出「非現金支付」的回贈計劃，在特定商店使用手機、信用卡等方式消費，在下月至明年6月期間可享有2%的折扣。而日本對旅客的免稅政策不變，購買一般商品及消耗品滿5000日圓即可免稅。

日本低生育率、人口老化現象嚴重，預計消費稅上調後，將為政府增加約4.6萬億日圓（約3347萬億港元）年稅收的穩定財源，以實現不只側重於老人的「全世代型」社保政策。不過消費稅歷來都是當權政府的「鬼門關」，1997年由3%提高至5%後，就一度令日本經濟景氣惡化及陷入長期低谷。