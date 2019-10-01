官方悼念希拉克　普京克林頓齊送別一代領袖

法國政府周一（9月30日）為已故前總統希拉克設立的國家哀悼日，也是官方悼念儀式舉行的日子。國內近代不少政壇人物和國外多名國家元首都有出席儀式。

在舉行悼念儀式的巴黎聖敍爾比斯教堂前，清晨便擠滿了等待送別希拉克的各界民眾。根據最新民調，希拉克目前的支持度達到高峰，超過三成民眾認為他是個好總統。事實上希拉克馳騁法國政壇近半個世紀，曾擔任國會議員、巴黎市長以及總理，到他擔任總統的12年，也是他的從政巔峰。現任總統馬克龍就曾表示，這樣漫長的政治生涯，使希拉克成為法國一張「熟悉的面孔」。

馬克龍首先在榮軍院舉行軍禮紀念儀式，向希拉克致敬。隨後，載着希拉克靈柩的靈車緩慢駛出，道路兩邊的民眾紛紛向希拉克表達最後敬意。當靈車駛抵聖敍爾比斯教堂一刻，不少國民鼓掌致意，甚至有民眾痛哭失聲。

官方悼念儀式以非常傳統的天主教禮儀舉行。巴黎大主教奧珀蒂稱讚希拉克是個「溫暖」的人。多名民眾現場受訪時表達對希拉克的支持和對他執政時代的懷念。當時的希拉克長袖善舞，曾贏得了左右兩翼廣泛的支持。這次儀式上幾乎所有政府高層、所有在世的前總統、甚至主要政黨領袖都出席。法國政界也希望通過悼念希拉克，彰顯團結的力量。當中只欠極右翼的瑪琳勒龐，但她也是基於希拉克家人的反對才避席。

數十位國際政要都有參加當天的悼念儀式，表達對希拉克在國際事務方面的肯定。其中俄羅斯總統普京和美國前總統克林頓都是曾與希拉克長期共事的領導人。其中普京在希拉克去世後，曾高度評價他是「睿智而有遠見的領導人」。克林頓則認為希拉克是法國人的「強大代表」，形容他「始終保持積極態度，始終努力維護法國的利益」。他強調，希拉克一直想把民眾團結在一起，而不是去分裂他們。

官方悼念儀式結束後，希拉克的靈柩載入靈車，駛往最後的目的地，並長眠蒙帕納斯公墓。希拉克是在上周四（9月26日）去世，享年86歲。