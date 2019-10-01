特朗普曾致電莫里森　要求搜證助反擊通俄調查

美國眾議院繼續狙擊總統特朗普的通烏醜聞之際，美媒周一（9月30日）報道，特朗普曾要求澳洲總理莫里森等外國領袖，協助司法部長巴爾收集資料調查通俄事件源頭。澳洲政府周二（10月1日）承認收到美方要求並準備配合。

《紐約時報》引述兩名美國政府官員報道，特朗普與莫里森一次通電中，提出對康涅狄格州首席檢察官達勒姆（John Durham）就通俄門的源頭調查提供協助。英國《泰晤士報》指，特朗普爭取莫里森的幫助以檢視通俄調查的起源，並讓他與巴爾對話。是次的通話文字記錄，與特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的通話一樣，被白宮限制查閱。

《華盛頓郵報》則指，巴爾曾數次在海外與外國情報官員會面，目標是反擊美方情報，指俄羅斯干預2016年總統大選令特朗普當選的結論。巴爾上周亦與達勒姆到意大利，與英國情報官員會面，並要求羅馬政府協助調查通俄事件。報道指，巴爾有濫用司法部長的職權、幫助特朗普達到政治目的之嫌。

司法部周一回應指，特朗普及巴爾的角色是協助達勒姆聯絡，而達勒姆正收集不同的資訊來源，包括外國政府：「在巴爾的要求下，特朗普聯絡其他政府，讓他們向司法部及達勒姆，介紹適當的官員。」澳洲政府周二發聲明，確認一直準備協助美國，以進一步弄清調查中的事件，並指莫里森已準備好再與特朗普對話。