消費稅正式增至10%　民眾表現茫然

日本消費稅稅率周二（10月1日）正式由過去的8%增至10%，雖然政府同時推出「輕減稅率制度」，但大部分日用品、公共費用等廣泛消費都加價，令民生家計大受影響，而稅率劃分界線亦頗為複雜，令顧客都表現茫然。各界今日凌晨紛紛忙於更換最新收費標示，有評論指市面短時間內混亂難平，加稅亦會令各階層的納稅人漸生不滿。

副相兼財務大臣麻生太郎回應，政府兩度推遲原定2015年的增稅後，此時上調消費稅是因為國內經濟正在復甦，又相信與上次上調相比，民眾較能理解增稅原因。各地零售店和車站等消費前線深夜已開始忙於應對。不少便利店將重新計價的價錢牌換上，輕稅率食品標有「輕」字以作辨識，有民眾急急在換牌前購買紙巾。有顧客慨嘆，凌晨12點一過，同一家間店買的相同商品，價格已大不同，惟即使增稅，工資也不會變。

JR東日本指，因應車站數量繁多，已預先備好新車費表貼上，車票最少加了10日圓（約0.73港元）。高速公路入口處收費表亦顯示上漲，另外還有水、煤氣、電費等亦陸續提高，各大銀行匯款手續費亦有修改。據東北電力新的估算單價，標準家庭用電量上漲123日圓（約8.9港元），至7532日圓（約546.9港元）。有搶購洗衣粉的主婦表示難以理解，指有商品甚至比增稅前更便宜；亦有人認為食品稅率變化不大，不打算節衣縮食。

「輕減稅率制度」將除外出就餐酒類以外飲料和訂閱報紙的稅率定為8%，但被指劃分複雜。如外賣飲品是為8%，但外賣店內食品就10%；在樂園等小食店或便利店購買食品，只要於店家範圍進食即屬8%。有指令人不解的例如員工在公司食堂進餐要10%，但到樂園吃喝就反而是8%。

作為替代，幼兒教育及保育等將可無償化、低收入老人可獲發補貼、年納汽車稅將減少、住宅貸款減免將延長3年，以育兒家庭等為對象的附加費用商品券亦會發行。惟有評論預計，國民的實際負擔將增至每年2萬億日圓，家庭負擔亦會增加，引致個人消費萎縮。當低收入者稅負愈重，產生的「逆進性」就愈強，這些混亂恐怕並非「輕減稅率制度」可阻，將動搖作為稅收基礎的「公平原則」。改變稅率亦需時在小店實行，或令店客糾紛機會大增。