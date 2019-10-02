哈利為護愛妻入稟　控英報章非法刊登私人信

英國薩塞克斯公爵哈利王子夫婦周二（1日）在他們的皇室官方網頁上發表聲明，指公爵夫人梅根已入稟控告當地報章《星期日郵報》，指該小報非法刊登梅根給其父親的私人信件，並作修改誤導讀者。哈利在聲明中表明，提告是不欲亡母戴安娜王妃的悲劇重演。

哈利在聲明中表示，夫婦倆認為新聞自由是民主的基石，但不幸地其妻近日成為一份小報的最新受害人。他指該報對梅根的攻擊，在她懷孕期間和誕下兒子後不斷升級；到了現在夫婦倆都無法糾正那些錯誤的陳述，而一些媒體更利用這點不斷製造謊言。

哈利在聲明中指，眼見妻子多月來內心承受痛苦，自己一直只保持沉默，但他知道若仍袖手旁觀，有違他們的信念，因此決定提告。哈利在聲明中提到因為被「狗仔隊」追蹤致遇車禍身亡的母親戴妃，他說：「我失去了母親，現在我的妻子成為同一強大勢力（指傳媒）的受害人，我不願看見歷史重演。」

哈利夫婦是委託私人律師行，及以夫婦個人資金入稟控告《星期日郵報》侵犯版權、濫用私人資料及違反英國資料保護法。聲明中指，若他們勝訴，所有賠償會悉數捐予支援反欺凌慈善組織。《星期日郵報》發言人回應有關訴訟，強烈否認有修改梅根的私人信件。