新聞時序：第3次特金會以來　北韓9度試射

北韓領袖金正恩與美國總統特朗普第三度會談以來，朝方試射不斷。北韓周二（1日）突然宣布，會於周六（5日）跟美國重啟無核化工作會議。但語音未落，北韓周三（2日）早上再向朝鮮半島東部海域發射多枚短程飛行物，在談判前夕展示姿態。

第三次特金會後美朝關係起伏：

6月30日：

●特朗普與金正恩在板門店舉行第三次美朝峰會，雙方同意重啟無核化談判。

7月16日：

●北韓官媒警告美韓聯合軍演祉影響無核化談判，或考慮恢復核試及試射導彈。

7月23日：

●金正思視察即將部署東海的新建造潛艇。

7月25日：

●北韓試射2枚短程彈道導彈。

7月31日：

●北韓再試射2枚短程彈道導彈。

8月2日：

●北韓試射火箭炮。

8月6日：

●北韓發射2枚疑似短程彈道導彈，警告擬另謀出路。

8月10日：

●北韓試射2枚新型戰術地對地彈道導彈。

8月11日：

●美韓「19-2同盟」聯合軍演開始。

8月15日：

●南北韓光復節，南韓總統文在寅發表演說倡兩韓發展和平經濟，聲言2045年實現兩韓統一。

8月16日：

●北韓於距離南韓距50公里處試射2枚新型短程彈道導彈，同時嚴詞批評文在寅厚顏無恥，舉行目標是毀滅北韓的軍演，聲言永不與南韓對話。

8月20日：

●美韓軍演落幕。

8月24日：

●美韓聯合軍演結束後不久，北韓再發射2枚超大型火箭炮。

8月29日：

●北韓第14屆最高人民會議第2次會議通過修憲，進一步鞏固金正恩地位。

9月2至4日：

●中國國務委員兼外交部長王毅訪問北韓平壤。

9月9日：

●北韓建國71周年紀念，美國國務卿蓬佩奧稱華府希望重啟無核化談判，崔善姬提議9月下旬重返談判桌。

9月10日：

●北韓再試射2枚短程導彈。

10月1日：

●北韓宣布，於10月5日跟美國重啟無核化工作會議。

10月2日：

北韓向朝鮮半島東部海域發射多枚短程飛行物。

即上「半島局勢」專頁