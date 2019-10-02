民調：半數民眾認為兩韓必須統一　2年下跌逾10個百分點

南韓國部委會員周三（2日）公布了國防研究院有關兩韓統一的調查，顯示50.8%受訪者認為兩韓「必須統一」，比2016年減少了10.8個百分點；有47.3%受訪者認為「不應該統一」，比2016年增加了11.3個百分點。

委員會的自由韓國黨議員白勝周（音譯）公布「2018年國防社會調查統計事業定期調查報告」，調查於去年9月12日至10月5日進行，針對1011名南韓民眾進行問卷調查。結果顯示認為兩韓「必須統一」的人數減少；而有關兩韓「可能實現統一的時間」，29.2%受訪者選擇「20年後」，比例為最高。

另外，民眾在過去兩年對北韓的認識變得正面，31.1%的人認為「應該把北韓視為合作對象」；16.6%的人認為應當把北韓視為「敵對對象」，而視為北韓「非合作亦非敵對象」的人數則保持在約50%。問及「兩韓發生全面武力衝突」的可能性，只有8.9%受訪者認為「可能性很大」，比起2016年減少16.3個百分點。

有關北韓貫徹無核化的決心，較多人認為北韓「不會落實無核化」，佔58.7%；對於美韓關係，62.8%的人認為美韓同盟足夠穩定，比2016年下降16.1個百分點。

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