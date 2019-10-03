違規補貼空中巴士　世貿准美對75億美元歐盟商品加關税

世界貿易組織（WTO）周三（2日）就美國飛機製造商波音與歐洲空中巴士持續15年的貿易紛爭作出最新裁決，批准美國向歐盟商品加徵關稅。華府隨即宣布將於本月18日對歐盟製飛機徵10%關稅，對其他工業及農產品徵25%關稅。外界擔憂這將令歐美貿易戰加劇。

世貿在聲明中指出：「歐洲的補貼涉及『空中巴士整個產品系列（A300到A380客機）。」世貿批准美國每年對價值75億美元（約585億港元）的歐盟產品徵收關稅，作為對歐盟向空中巴士提供不合法補貼的反制措施。

美國貿易代表辦公室同日宣布，計劃對來自法、德、英及西班牙的大型民用飛機徵收10%關稅；並打算對來自愛爾蘭的威士忌、蘇格蘭威士忌、葡萄酒，橄欖，芝士等商品徵收25%關稅。部分來自歐洲的豬肉產品，牛油和乳酪也將受影響。美國將皮革產品從其最初的提議加徵關稅清單中刪除，Givenchy及LV等奢侈品牌將不受影響。

在今年初，世貿指空中巴士和波音均獲得數十億美元非法補貼，但美國將率先獲知可以對歐盟徵收報復關稅的金額；而歐盟須待明年初，才能知道能採取的報復程度。歐盟較早前表示，一旦美國加徵新關稅，必定作出報復。消費者新聞與商業頻道（CNBC）指出，美國與歐盟打響全面貿易戰，損失將超過中美貿易戰。