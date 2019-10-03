持槍掃射前女友家　疑戴綠帽健美男遭擊斃

澳洲悉尼西部一名健美運動員，周三（2日）懷疑前女友腹中胎兒非自己經手而因愛生恨，持槍前往對方屋前掃射並駕車離去。槍手犯案後再襲擊附近兩間警局，警員隨即開火還擊，將他當場擊斃。其前女友及家人安然無恙，警方正調查事件。

育有2子的32歲健美運動員金（Daniel King）於當晚8時45分左右，抵達懷孕27周的前女友泰勒（Stacey Taylor）家門，以霰彈槍朝屋內開了至少5槍，途中打破窗戶玻璃。當時泰勒與3名孩子在樓下看電影，聽到槍聲後，便趕緊讓父母及孩子躲回臥室，並報警求助。

其後金駛到15公里外的聖瑪麗警察局，朝局內開3槍後離去。他在9時35分抵達彭里斯警局，冷靜地走至旁邊車站，再把槍舉至肩膀上。當時警員曾在轉角處喝令金放下槍枝，惟金拒絕並連開數槍，警員隨即開火還擊。金胸口中槍後跌倒在地，警員把他拖至車站施以心肺復甦法。從影片聽到，過程間至少傳出20下槍聲。

泰勒事後猶有餘悸，指自己與金於小學相識，惟多年來都沒有接觸，至一年多前才重新聯絡並有過數次約會。泰勒聲稱自她懷孕以來，金一直認為自己戴「綠帽」，不斷要求進行DNA測試，又威脅她墮胎，並威脅已僱用打手來刺她的肚子。泰勒又提到，金曾對其正在懷孕的女友稱：「不要墮胎。（泰勒）不配有我的孩子。」

有認識金的健身室工作人員對事件表示震驚，指金每天訓練時，總保持鎮定、禮貌和紳士風度，從來沒有發生過任何問題。警方指，警員成為目標「令人不安」及憂慮，感謝他們勇敢對抗兇徒；現已封鎖案發單位及涉事警局搜集證據和閉路電視錄像。