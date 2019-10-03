修例風波：外國曾實彈抗示威者　學者籲勿雙重標準

伊拉克、埃及和以色列等近年曾在示威用實彈驅散人群，甚至造成示威者死亡。聯合國及部分西方國家事後譴責。伊拉克南部城市巴士拉去年中旬因政府管治不善，引發示威者與安全部隊衝突。有安全部隊成員在驅散時被手榴彈所傷，期間向天射實彈及催淚彈，連場示威造成至少6名示威者死亡。聯合國當時表示憂慮，並肯定示威的權利，英國未有高調譴責；伊拉克國會事後要求調查暴力事件，人權委員會批評安全部隊「打壓」示威者。

埃及2011年爆發大規模反政府示威，迫使時任總統下台，期間曾發生暴力清場及開槍驅散事件，引來西方多國譴責。2015年1月24日，埃及警員在開羅一個廣場開槍射殺一名女示威者；當地總檢察長同日宣布展開調查。聯合國未有單獨譴責該宗事件，但引來西方及國內廣泛批評，該名警官事後判囚15年。

美國去年搬遷駐以色列大使館到耶路撒冷，引發大批巴勒斯坦民眾在加薩邊境地區示威。根據巴勒斯坦衞生部門指，以色列軍隊當日槍殺58名巴人，釀逾千人傷。聯合國譴責這是令人震驚的殺戮事件；法國、英國及土耳其領袖均曾譴責事件。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，外國政界人士質疑香港警方以實彈射擊示威者前，應先了解香港的實際情況，不能單看簡單片段而一口咬定，而是要從多角度觀看及分析，香港近月的示威者已非之前的示威者，暴力程度超出國際，「你好少會見到外國示威者一群人走去追打警察，但香港，你會見到一群示威者手持武器埋身肉博追打警察」，所以香港警察開槍並非為要對付示威者，而是要自衞，故希望各界人士作出結論前應公道一點，不要持雙重標準。