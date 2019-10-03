與哈利波特撞名　兩男生活趣事連連

英國作家羅林的小說系列《哈利波特》在全球大受歡迎，年輕魔法師哈利波特的名字家傳戶曉。現實中，有兩名來自英國的男子卻與哈利波特同名同姓，令他們在生活上經常遇到很多趣事。

其中一位哈利波特現年25歲，是曼徹斯特大學的神經科學家，他認為自己的名字帶來好事，而且較易與其他人打開話匣子。然而，有時名字會與他的專業工作顯得格格不入，甚至會引起小誤會。他早前完成了一個探討孕婦免疫系統如何影響嬰兒日後的神經系統發展之研究，同事卻幽默地把寫有「Harry Potter And The（哈利波特與）」的便條紙貼在研究報告上，以模仿《哈利波特》小說的書名格式。他向其他組的同事發電郵時，對方曾以為是垃圾郵件。

另一位來自約克郡、現居澳洲的37歲哈利波特是一名體育老師。他的學生常在遇見他時，唱《哈利波特》電影的主題曲，又會問他為何不去霍格華茲魔法學校教書、體育課時會不會玩小說中提及的運動魁地奇。他稱不會因此而生氣，反而覺得很有趣。其實他的曾祖父及叔公也叫哈利波特。他指，不會為女兒取名為莉莉（Lily，哈利波特母親的名字），以免女兒被煩擾。