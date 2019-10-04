《黑猩猩下議院》990萬英鎊拍出　破Banksy作品紀錄

英國街頭塗鴉藝術家Banksy創作過不少經典作品，其中一幅在10年前繪畫的《黑猩猩下議院》（Devolved Parliament，暫譯）周四（3日）在倫敦以破紀錄的約990萬英鎊（約9580萬港元）高價拍出，創下Banksy個人作品的最高紀錄。畫作拍出後，Banksy在Instagram（Ig）感慨表示：「可惜我已不再擁有它。」

該幅4米闊的維多利亞風格油畫，起初估價介乎150萬至200萬英鎊，不過它最終在蘇富比拍賣行經13分鐘競投後，以遠超紀錄的價格拍出。Banksy在畫作售出後於Ig分享藝術評論家休斯的話，說：「藝術作品的價格已成為它的功能，它的新任務是掛在牆上和變得愈來愈貴。與書本成為人類共同財產相反，藝術成為負擔得起的人的特定財產。」

黑猩猩於2002年首次在Banksy的畫作《Laugh Now》出現，而《黑猩猩下議院》則於2009年在布里斯托爾博物館的Banksy作品展覽中首度亮相。他今年3月時在Ig宣布《黑猩猩下議院》將再度在布里斯托爾博物館展出，以紀念英國脫歐日，並以一句常在他的作品中出現的話「現在笑吧！但終一天沒人作主。」作結。