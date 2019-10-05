關西電力20高層涉受賄3.2億日圓　勢加劇反核浪潮

日本關西電力公司近日爆出貪污醜聞，20名高層被揭在2006至2017年間，涉接受旗下核電站所在地的權威人物森山榮治巨額賄款及禮品，共值3.2億日圓（約2350萬港元）。事件曝光後，關電會長八木誠及社長岩根茂樹就事件道歉，周五（4日）決定辭去關電以外的其他職務。

關電在福井縣高濱核電站的原子能部門，被稅務當局揭發收受的財物總額逾3億日圓，除了現金外，還有西裝券、金幣、金塊等，甚至曾一次過收取現金1000萬日圓。其中收受金額最多的是常務執行董事鈴木聰，有逾1.2億日圓；其次為前副社長豐松秀己，有逾1.1億日圓，他們均曾在原子能事業總部擔任高層。

據報道，送贈金錢及禮品的森山榮治是福井縣高濱町的勢力人士，曾在1977至1987年間擔任「第二把手」的副町長，他已於今年3月以90歲高齡離世。有日媒指，森山曾擔任吉田開發建設公司的顧問，有關贈禮可能來自該公司。

社長岩根茂樹表示，大部分贈禮已歸還，同時根據國稅當局規定申報。他承認曾保管巨額贈禮很不恰當，但指在311大地震後，核電站須進行大規模安全對策工程，為穩定營運而不敢得罪森山，更指對方曾以反對核電作威脅。分析指，今次醜聞勢令當地的反核浪潮加劇。