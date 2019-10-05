連日示威遇實彈清場　增至93死近4000傷

伊拉克反政府示威周六（5日）踏入第5天，連場衝突增至93人死亡及近4000人受傷。首都巴格達解除宵禁，但局勢未見好轉，什葉派領袖呼籲政府總辭並提前大選。

伊拉克國會人權委員會公布最新傷亡數字，而巴格達中部周五（4日）仍有數百人無視宵禁並上街，安全部隊向他們開火，結果造成22人死亡及183人受傷，傷者大部分是頭部及胸部受傷。這成為自周二（1日）爆發示威以來，巴格達傷亡最嚴重的一天。當地市面氣氛翌日依然緊張，安全部隊在市內部署戒備；雖然清晨5時解除宵禁，但行政重地綠區仍限制進入。

國會將緊急開會討論示威者的訴求，包括提供就業機會、改善水電等公共服務、打擊貪污；總理馬赫迪呼籲示威者代表出席。控制國會最大派系的什葉派領袖薩德爾（Muqtada al-Sadr）要求政府總辭及提前大選，指不能無視國民流血；又呼籲所屬派系的議員杯葛緊急會議。

除了巴格達，伊拉克南部多個城市亦爆發反政府示威。馬赫迪日前發表全國講話，表示已聆聽示威者的「合法訴求」，指採取的安全措施是有必要，形容為必須服用的「苦口良藥」。