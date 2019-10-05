新聞背後︰哈利提訴　或涉新聞集團竊聽風波

英國《太陽報》涉侵犯哈利王子私隱捱告，外媒猜測與新聞集團於2000年代爆出的竊聽醜聞有關。《世界新聞報》涉入侵約90位名人的電話，包括英國歌手艾頓莊、樂隊披頭四成員保羅麥卡尼的前妻希芙繆絲（Heather Mills）等。受害人其後入稟英國法庭，控告新聞集團侵犯私隱，集團其後與部分人達成和解協議，合共賠償數以億計英鎊。

《世界新聞報》當年被踢爆入侵多個名人電話盜取資料，並於報章刊登報道，終引發訴訟纏身，兩名記者於2007年罪成入獄。球星朗尼、男星曉格蘭特亦同樣受害；而男星祖狄羅則曾控告控《太陽報》截聽其手機留言，有消息直指電話竊聽在該報內部非常普遍，但集團堅稱沒有涉及任何違法活動。

受官非影響，梅鐸當年在英國多份主要報章刊登道歉啟事，為《世界新聞報》的嚴重不當行為致歉，並於2011年結束營運該報。在英國以外，新聞集團曾被指涉嫌竊聽911恐襲死者留言及行賄，美國司法部一度考慮調查。《每日鏡報》亦曾捲入數百宗竊聽指控，最終以8000萬英鎊和解。