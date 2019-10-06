幼兒園校長不敵壓力自殺亡　教師上街抗議倡改革

法國巴黎郊區一名幼兒園校長早前留下遺書，指不敵工作過勞及壓力，最終在校內自殺身亡。事件引起廣泛關注，國內教師連日來上街抗議，要求政府展開教育改革。教育部承認教師工作情況惡劣，準備與學校管理層商討改善方案。

在上月21日，58歲的雷農（Christine Renon）在梅於爾幼兒園（Mehul nursery school）內自殺，由幼兒園保安發現其遺體。她留下一封致30名同事的3頁遺書，指工作令她身心俱疲，學校負責人員做事不被理解，並要花大量時間在毫無意義的工作上。此外，還需要應付反覆無常的教育改革措施。

數千名教師於上周四（3日）雷農出殯的日子，到博比尼市國民教育辦公室外集會，表達對教育部的憤怒。參與遊行的教師表示，目前面臨工作條件惡劣，人手不足，已到達臨界點。在遊行隊頭的教師伊莎貝爾表示：「我們都能在信（雷農的遺書）中認出自己。」

在較早前，國內多地的教師工會呼籲罷工，批評官員只看重數字，眼光不夠長遠。教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）回應指，政府已經準備好與學校校長對話，指現狀確實無法令人滿意，提議成立委員會調查相關問題，以改善校長們的待遇。