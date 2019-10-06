傳約翰遜準備挑戰英女王　寧被炒也絕不請辭

英國首相約翰遜為推動硬脫歐，強迫國會休會，結果遭高等法院駁回，被指令他和英女王伊利沙伯二世關係破裂。英媒周日（6日）引述消息，指約翰遜為強推硬脫歐，已準備好挑戰英女王，即使脫歐協議被歐盟拒絕或國會通過不信任動議，他也「賴死唔走」、絕不主動辭職。

《星期日泰晤士報》引述內閣官員報道，即使新脱歐方案遭歐盟拒絕，國會通過提出不信任動議，約翰遜也會「賴死在首相府不走」（squat in Downing Street），堅拒放棄脱歐，更寧可對女王說：「夠膽就炒我。」一名資深保守黨員更說：「除非警察帶同逮捕令出現在唐寧街10號門外，不然首相是不會離開的。」

報道指，國會議員已在盤算新脫歐方案被歐盟拒絕後的動向，甚至同意由一名看管首相來取代約翰遜。據悉，國會下議院議長白高漢是其中一名潛在替代人選，但有聲音認為他難以得到多數人的支持。但即使選出看守政府，若約翰遜不主動辭職，也無法趕他下台。英國上一次有首相被皇室開除，已經是1834年首相墨爾本勳爵（Lord Melbourne）。

約翰遜早前提出的新脫歐方案，惟歐盟各國領袖反應冷淡。芬蘭總理兼歐盟輪任主席林內，更要求英國在一周內提出可行解決方案，以在下周四（17日）起一連兩日的歐盟峰會前，向各國領袖提交新方案。愛爾蘭總理瓦拉德卡表示，希望本周與約翰遜會面，商討邊界問題。