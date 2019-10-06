流產機率高達9成　天生雙子宮婦出盡法寶終為人母

英國諾丁漢郡一名渴望生兒育女的女子，因天生擁兩個子宮、子宮頸及陰道，曾被醫生警告流產率高達9成。她在去年流產後，隨即發現再次懷孕，期間更患上一種或會導致死產的嚴重肝臟疾病。惟她並未放棄，最終於今年7月剖腹誕下女兒，她指希望自己能為其他女性帶來一點希望。

36歲的路維（Eleanor Rowe）5年前決定凍卵，醫護人員誤會她接受人工受孕，為她3D掃描時意外發現她患有罕見雙子宮。該症患者雖能生育但較易流產、早產及於懷孕期出血。路維其後接受矯正手術，但因子宮壁過厚，或無法成功懷孕。

路維去年與丈夫霍普（Chris Hope）結婚後，曾用盡方法嘗試懷孕，不僅祈求神靈保佑，又戒食加工食物、更換化妝品品牌，但兩人的第一胎仍於3個月內流產。路維指當時非常痛苦及沮喪，一度認為無法實現為人母的夢想。

但就在孩子喪禮結束時，路維再度懷孕，由於剛經歷胎死腹中，她並未抱太大希望，夫婦二人更戰戰兢兢，每周都到醫院檢查身體。而她在懷孕24周時，更患上妊娠肝內膽汁淤積症，需注射類固醇治療，令她成為高危孕婦，幸最後終在3個月前誕下千金。路維指，此前從未聽聞跟她類似的情況，慶幸自己能有美好結局，冀以個人經歷為其他人帶來希望。