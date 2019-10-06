國會選舉投票展開　與塞爾維亞重啟談判將成重任

科索沃前總理哈拉吉納伊今年7月被位於荷蘭海牙的科索沃特別分庭，以疑犯的身份傳訊後辭職。國會上月通過提前大選，投票周日（6日）展開。有分析指，與塞爾維亞重啟談判，將成為新政府的首要任務。

投票結果預料會於周一（7日）才出爐。目前，科索沃國內的失業率高企、貪污問題嚴重、醫療保健服務亦不足，因此選民非常關注民生問題。而科索沃及塞爾維亞的關係亦是焦點之一，一年前哈拉吉納伊對塞爾維亞貨品徵收100%關稅。西方國家希望科索沃盡快取消該項關稅，但哈拉吉納伊拒絕，希望國民在爭取連任的選舉中支持他。

是次選舉的其他候選人有意取消該項關稅，反對派想透過挑起民眾對失業率及貧窮的不滿，阻止哈拉吉納伊及其他科索沃戰爭的前戰士重掌權力。歐美等國則希望透過是次選舉選出新政權，以助重啟與塞爾維亞的談判。

科索沃於2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，但不獲塞爾維亞承認。科索沃需要塞爾維亞、及其盟友俄羅斯和中國的支持，才能成為聯合國的一員。塞爾維亞亦需要與科索沃建立和平關係，才能加入歐盟。因此，有分析指，重啟與塞爾維亞的談判是新政府的首要任務，政府或未能專注改善民生。