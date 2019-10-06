國際會議提日本核污水問題　南韓將與東盟3國簽自貿

日韓關係因二戰勞工及貿易糾紛跌至冰點，日本核污染問題亦在南韓社會衍生憂慮。南韓周日（6日）表示，將在《倫敦傾廢公約》締約國大會上，提出討論日本福島核污水處理問題。而青瓦台同日另指，有意在下月的南韓-東盟特​​別峰會前，與菲律賓、印尼及馬來西亞分別簽署自貿協定。

《倫敦傾廢公約》締約國大會將由周一（7日）起於倫敦國際海事組織（IMO）總部舉行，議題包括「放射性廢棄物管理」。南韓海洋水產部周日表示，擬在大會上將福島核污水處理問題付諸公論；國內綠色和平組織對福島核污水入海計劃感憂慮，計劃向日本政府提交質疑文件。

而在日韓貿易陰霾下，青瓦台經濟幕僚朱亨喆周日表示，在主要國家的貿易摩擦加劇，南韓正與東盟國家就鞏固自由貿易秩序進行溝通。他指，特​​別峰會將是雙方加強尖端產業合作的跳板；並正與有關國家討論簡化簽證程序和放寬航空限制，爭取2020年互訪人數達到1500萬人次。南韓與東盟10國另將於月內於首爾舉行以朝鮮半島問題為主的外交安全會議。