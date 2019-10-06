諾貝爾獎明起頒發　率先揭曉醫學獎

2019年的諾貝爾獎得獎名單將陸續揭曉，其中生理學或醫學獎率先在周一（7日）揭曉。獎項將在香港時間下午5時半於瑞典出爐。諾貝爾獎獎金來自瑞典炸藥發明家諾貝爾（Alfred Nobel）留下的資金，今屆得獎者將可獲獎金900萬瑞典克朗（約716萬港元），金額與上屆相同。

文學獎因評審機構瑞典文學院的醜聞，2018年沒有公布獲獎者，今年將同時公布2018年和2019年的獲獎者。文學獎評審委員會主席奧爾森（Anders Olsson）6月表明，重視2名獲獎者的「協調」，例如會避免相同領域的文學，或選出一男一女等。今年大熱門為加拿大女詩人卡森（Anne Carson）和多年大熱門日本作家村上春樹。

至於其他獎項的大熱門，諾貝爾和平獎是教宗方濟各以及致力推動環保及關注氣候變化的瑞典16歲少女通貝里（Greta Thunberg）；醫學獎則是發現轉錄因子的美國學者羅德（Robert Roeder）和法國學者尚邦（Pierre Chambon）；物理學獎的熱門得獎範疇是量子電腦和太陽系外星體研究；化學獎的熱門是從事金屬有機框架材料研究的美國學者亞吉（Omar M.Yaghi） 。

● 各諾貝爾獎揭曉日期（香港時間）

生理學或醫學獎：10月7日下午5時30分

物理學獎：10月8日下午5時45分

化學獎：10月9日下午5時45分

文學獎︰ 10月10日晚上7時

和平獎：10月11日下午5時正

經濟學：10月14日下午5時45分