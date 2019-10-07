傳特朗普盟友為取合約　欲安插人手到烏國天然氣公司

美國總統特朗普被揭向烏克蘭總統澤連斯基要求調查政敵、前副總統拜登，引發彈劾調查風波。美媒周一（7日）報道，特朗普盟友和其私人律師朱利安尼的商業夥伴，正試圖在烏克蘭國營天然氣公司Naftogaz的管理層插入新人，以獲得利益龐大的合約。

報道指，擁有前蘇聯背景的佛州房地產企業商帕納斯（Lev Parnas）和弗魯曼（Igor Fruman）及另一名佛州油商巨頭薩金特（Harry Sargeant III），均與特朗普和朱利安尼有為人所知的關係。兩名知情人士指，他們正試圖在Naftogaz安插新管理層，以取得控制權獲得合約，不過有關計劃因烏克蘭前總統波羅申科落選而遭遇挫折。

知情人士又指，在Naftogaz安插更「友善」管理層的任務，將由能源部長兼德州前州長佩里接手與澤連斯基交涉。暫未知佩里試圖更換Naftogaz董事會成員，是否有與朱利安尼的盟友配合；亦未知朱利安尼在其中的角色，目前沒人指控有關行為涉及犯罪活動。

特朗普上周五曾向共和黨議員表示，是佩里促使他與澤連斯基通電話，以商討「一些關於天然氣工廠的事」，引來外界質疑特朗普的盟友有否將商業和政治利益混淆。