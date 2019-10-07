新聞背後：僅12女奪醫學獎　獎金715萬港元

今年的諾貝爾獎在周一（7日）起陸續揭曉，生理學或醫學獎是自1901年以來第109次頒發。截至去年，有216人獲頒生理學或醫學獎，當中僅12人是女性，包括在4年前得獎的中國女科學家屠呦呦。歷屆醫學獎得主的年齡由32至87歲不等，今年的得獎者將獲發900萬瑞典克朗（約715萬港元）獎金。

在諾貝爾生理學或醫學獎頒發的百多年間，曾有9次未能正常頒獎，原因包括戰禍及沒有符合資格人選。根據規定，共同得獎者最多只可有3人，而生理學或醫學獎同時頒發予三人組合的次數達到37次，單人或雙人獲獎則分別是39及33次。歷屆得獎者不乏夫妻、父子及兄弟組合，包括發現糖化謝中的酶促反應的卡爾·科里和格蒂·科里夫婦。

諾貝爾獎規章在1974年修訂後，原本不會將獎項頒予已故的人。不過在2011年，共同獲獎的加拿大免疫學家瑞夫·史坦曼在得獎名單公布前3天因癌症逝世，最終卡羅琳醫學院的諾貝爾大會決定保留其獲獎資格，令他成為唯一得獎的逝者。而由於納粹德國領袖希特拉曾下令禁止德國科學家接受諾貝爾獎，有3人因此拒絕得獎。

另外，大會有保密落選名單50年的規例，據知精神分析之父佛洛伊德曾獲提名生理學或醫學獎32次，不過因其研究沒有科學佐證，因此從未得獎。