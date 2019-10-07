新聞背後：醫學獎3得主　均曾奪國際獎項

2019年諾貝爾醫學獎由3名英美醫學家共同獲得，他們因研究人體細胞對缺氧反應有貢獻而獲獎，以下是獲獎者的簡介。

【美國癌症學家凱林（William G. Kaelin Jr）】

凱林於1957年11月23日生於美國紐約，1979年獲杜克大學化學學士學位，1982在同一大學取得醫學博士學位，畢業後到約翰斯霍普金斯醫院實習。凱林早期研究與細胞增殖有關的E2F蛋白，其後研究希佩爾-林道綜合徵（VHL）等。凱林於2010年獲選為美國國家科學院院士，獲蓋爾德納國際獎，並於2016年獲拉斯克基礎醫學研究獎。

【英國醫學家拉特克利夫（Sir Peter J. Ratcliffe）】

拉特克利夫於1954年3月14日在英國出生，在1972年入讀劍橋大學，1978年畢業後再赴牛津進修。他的研究領域是分子生物學及細胞學，包括研究紅血球生成素及感知氧氣的細胞分子。他於2010年獲蓋爾德納國際獎，2016年獲拉斯克基礎醫學研究獎。

【美國醫學家西門扎（Gregg L. Semenza）】

西門扎生於1956年7月1日生於美國紐約，其家庭是知識分子，1974年入讀哈佛大學主修遺傳學，然後到賓夕凡尼亞大學的兒童醫院完成博士研究，1986年到約翰斯霍普金斯大學做博士後研究，後成為該校教授。他於2008年成為美國國家科學院院士，2010年獲蓋爾德納國際獎，以及在2016年獲拉斯克基礎醫學研究獎。