英國大使批硬脫歐下　法國開出的條件較嚴

英國駐法大使黎偉略日前表示，如英國硬脫歐，法國給予在法英國人居留權的條件與英國給予歐盟公民不相稱，法國開出的條件較嚴。

黎偉略在法國國會外交事務委員會聽證會上稱，雖然英國感激法國政府的意願，希望英國人可留在法國，並讚揚他們在法國的貢獻，正如法國人在英國的同樣有貢獻，但有些細節問題令他們擔憂。他認為法國建議的一些範圍，與英國給予在英國的法國人並不相稱。

黎偉略指，法國規定在英國脫歐後的6個月之內，在法英國僑民需要申請居留證，以及在一年內取得證件。他認為這期限並不足夠。他又指，在英國的歐盟公民在無協議脫歐日前，可在2020年底前申請一個新居住身份證明。根據英國政府網站，他們可在2020年12月31日前作出申請。他還提及到，法國對申請人的收入程度有所規定，並需出示健康保險文件，但在英國方面卻沒有這樣規定。

英國大使館近年在法國與僑民進行巡迴會議，向各地區的英國人直接搜集意見。黎偉略稱，英國和德國均取消家計調查的規定，反映英國、部分歐盟國家和法國的收納提議有所分別。

根據官方統計，目前法國有15.2萬名英國僑民，但英方估計數字可能更高。法國總理菲利普近日表示，政府將設立一個新網站讓英國人申請居留證，目的是通過網上申請，申請人只需要前往警署一次，繳交費用和提供指模。

駐法國記者呂靜儀報道