嘗試為撤軍決定降溫　特朗普警告土耳其勿踩過界

美國總統特朗普突然決定從敍利亞撤軍的決定引起國際社會反彈，白宮、五角大樓等政府部門周一（7日）都嘗試令事件降溫，但外界擔心一旦土耳其落實揮軍敍利亞和庫爾德族民兵開戰，將會令30萬人失去家園。

特朗普周一在社交網站澄清自己的決定，他寫道：「我把這場戰鬥推遲了近3年，但現在是結束這些無休止戰爭的時候。庫爾德人曾與我們並肩作戰，但他們也為此獲得了巨額資金和裝備。」他又警告如果土耳其做任何過火的事，「我會摧毀和粉碎土耳其的經濟。」他又寫道：「最不歡迎撤軍決定的國家是俄羅斯和中國，因為俄中兩國更喜歡旁觀美國陷入泥沼中並為此耗巨資」。特朗普還說美國可能重返敍利亞，並實施決定性的打擊。但他沒有解釋打擊的對象。

他繼續在社交網站上強調：「現在是時候退出這些荒唐無休止的戰爭…，讓我們的士兵回家。我們只會在跟我們利益相關的地方，為了勝利而戰鬥。」他指出亞洲和歐洲，包括土耳其、俄羅斯、敍利亞、伊拉克和伊朗「必須自己處理局勢」。就離敍利亞很遠很遠的美國而言，也已準備好隨時「再次粉碎伊斯蘭國」。

國防部則強調沒有支持和准許土耳其越過敍利亞邊境向庫族部隊採取軍事行動，並正在嘗試土耳其打消有關念頭。五角大樓首席發言人赫夫曼在聲明中指，國防部長埃斯珀和參謀長聯席會議主席都向土方警告，任何單方面針對敘利亞境內庫爾德部隊的行動，都會為土耳其「創造風險」。赫夫曼表示美國會和盟友繼續向土耳其重申，揮軍進入敍利亞會導致「可能的不穩後果」。

白宮之後有高級官員表示，美軍只是將50至100人調離敍利亞北部邊境，並非所有美軍撤走。該官員說：「看來土耳其想採取一些軍事行動，美軍將不會參與。

俄羅斯則呼籲土耳其尊重敍利亞的領土完整。克里姆林宮發言人佩斯科夫周一表示，明白土耳其有需要確保自己國家安全，但有需要尊重敍利亞領土和政治完整。

另外，人道組織國際救援委員會警告，土耳其一旦在敍利亞北部採取軍事行動，將會令30萬人流離失所。救助兒童會則指有關地區有超過160萬人需要人道援助。