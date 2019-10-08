文在寅不出席　韓擬派李洛淵赴日皇即位儀式

日皇德仁的「即位禮正殿之儀」將於本月22日舉行，在日韓關係交惡之際，日媒引述消息指，南韓總統文在寅將不會出席，計劃派出國務總理李洛淵代替，屆時他可能與日本前首相森喜朗和福田康夫舉行會談，兩國正進行最終協調。

外交消息人士周一（7日）透露，南韓政府已告知日本政府，計劃派遣李洛淵出席德仁的即位儀式。1990年11月時任日皇明仁即位儀式時，南韓派遣時任總理姜英勛出席，今次由李洛淵出席是承襲前例。但分析認為，日韓因二戰勞工問題對立加深，由於訪日難以跟首相安倍晉三會談，故放棄由文在寅出席。

靖國神社本月17至20日將舉行秋季例行大祭。日本外交相關人士表示，韓方可能亦考慮到若有閣僚等政客參拜，不得不作出艱難應對。日本上月內閣改組中再次入閣的總務相高市早苗，曾在2014至2017年的任內在例行大祭參拜。

慶祝日皇即位的巡遊「祝賀御列之儀」同於本月22日舉行，當局屆時將設置以警視總監三浦正充為首的最高警備總部，檢查觀眾的隨身物品。沿途的觀眾席禁止帶入橫幅、玻璃瓶、自拍棍，並禁止飲酒、演奏樂器等。