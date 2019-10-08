母親側臥哺乳瞓着　15日大男嬰吐血窒息亡

新加坡一名母親，早前側躺餵哺僅15日大的兒子時睡著，醒來後驚見襁褓有嘔吐物及血漬，趕緊把奄奄一息的幼子送院，可惜返魂乏術。有關部門上周公布法醫報告，相信男嬰或窒息而死，並指出側臥哺乳可能帶來危險。

事發於去年9月1日凌晨1時30分，男嬰穆罕默德（Nor Eilshan Emran Muhammad）大哭，母親於是首次以側臥姿勢哺乳，惟過程間她不慎睡着。至凌晨3時左右，丈夫醒來如廁所時吵醒她，她感覺胸部濕了，開燈一看發現兒子臉色發白，臉頰有嘔吐物及血漬。

男嬰送院時危殆，最後在凌晨5時左右宣告不治。法醫驗屍後，認為男嬰可能是因為母親哺乳時睡着，導致他窒息死亡。又指出驗屍時找不到相關證據，因為窒息而死或不會反映在身體上。

男嬰母親表示，住院時婉拒護士教她如何哺乳，因為她還記得為長女哺乳的方式。她通常用「橄欖球式抱法」（football hold）餵哺男嬰；又指自己產下男嬰後很疲累，會在餵食時睡着。當地資深護士指，側臥姿勢應在第三者陪同下才採用，否則有風險。